Fate/Samurai Remnant per PC, PS5 e Nintendo Switch annunciato con trailer da Koei Tecmo

Koei Tecmo e Omega Force hanno anunciato in queste ore Fate/Samurai Remnant con un primo trailer, un nuovo action RPG per PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch in arrivo nel 2023 in tutto il mondo ma ancora senza una data d'uscita precisa.

Fate/Samurai Remnant deriva da una collaborazione con Type-Moon e rappresenta una sorta di spin-off della lunga serie Fate, in questo caso nella forma di un action RPG non ancora ben identificato.

Anche il trailer, d'altra parte, non rende facile capire di cosa si tratti, ma se non altro mette in evidenza l'ambientazione in stile nipponico medievale.

Come suggerisce il titolo, Fate/Samurai Remnant ha qualcosa a che fare con il periodo dei samurai e dunque il Giappone feudale, anche se verosimilmente filtrato secondo un'ottica alquanto fantastica. Il fatto che Omega Force sia il team responsabile fa pensare che anche questo sia un action in stile musou, magari con elementi RPG aggiunti alla struttura classica del team in questione.

Ricordiamo infatti che Omega Force è responsabile di Dynasty Warriors e derivati vari, dunque è altamente probabile che anche questo sia un gioco che si pone sulla falsariga dei musou classici che sono ormai il marchio di fabbrica dell'etichetta in questione. Restiamo comunque in attesa di ulteriori informazioni al riguardo e della data d'uscita di Fate/Samurai Remnant, al momento previsto per un generico 2023.