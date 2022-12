Fumito Ueda e GenDesign confermano grandi novità nel 2023 dal team di The Last Guardian

Dopo l'intervista di fine anno pubblicata da Famitsu, Fumito Ueda e GenDesign hanno confermato che nel 2023 arriveranno grandi novità da parte del team, attraverso un biglietto di auguri diffuso attraverso Twitter e visibile qui sotto.

Oltre alla curiosa immagine con i conigli (o forse lepri), il messaggio in giapponese riferisce qualcosa tipo: "Felice anno nuovo! Finalmente, un anno nel quale saremo in grado di portare tante novità di cui parlare! Stiamo facendo del nostro meglio per rendere questo un grande anno per voi. Speriamo di poter contare sul vostro supporto continuativo nel corso del nuovo anno".



Questo arriva in seguito alla breve dichiarazione già rilasciata da Fumito Ueda in occasione delle interviste di fine anno di Famitsu, nella quale il game designer di Ico, Shadow of the Colossus e The Last Guardian faceva capire di voler annunciare il nuovo gioco nel 2023.

Come abbiamo già riferito, Ueda è ora uno sviluppatore indipendente, capo del nuovo team indie chiamato GenDesign, con il quale sta lavorando da tempo a un nuovo progetto di cui però non si sa ancora praticamente nulla. Qualcosa è emerso attraverso delle illustrazioni, ma veramente troppo poco per sapere di cosa si possa trattare: ricordiamo un'immagine comparsa a gennaio 2021 in una sorta di biglietto di auguri per il nuovo anno, e un'altra emersa l'estate scorsa. Forse nel 2023 riusciremo a vedere qualcosa di più concreto sul nuovo progetto.