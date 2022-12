Nvidia RTX 4070 Ti, le specifiche tecniche dimostrano che è la 4080 cancellata

The Verge riporta le specifiche tecniche della nuova Nvidia RTX 4070 Ti, ancora non ufficiale e derivanti da un leak ma che sembrano dimostrare la teoria più diffusa sulla scheda, ovvero che si tratti di un rebranding della RTX 4080 da 12 GB "cancellata" dal mercato.

Le caratteristiche, in effetti, sembrano essere le stesse, ovvero:

7.680 CUDA Core

2.61 GHz Boost Clock

12 GB di VRAM

GDDR6X di tipologia di memoria

4K a 240 Hz o 8K a 60 Hz con DSC, HDR come caratteristiche video

In sostanza, Nvidia GeForce RTX 4070 Ti dovrebbe superare di circa 3,5 volte le performance di una RTX 3080 giocando a Cyberpunk 2077 con la modalità Ray-Tracing: Overdrive. In base a quanto emerso, la scheda sembra davvero sovrapporsi a quella che doveva essere la RTX 4080 da 12 GB, che è stata sostanzialmente rimossa e ribrandizzata in questo modo.



Lo scorso ottobre, Nvidia aveva dimostrato l'intenzione di lanciare il modello depotenziato della GeForce RTX 4080, ma questa risultava decisamente lontana dalle caratteristiche della RTX 4080 standard, cosa che ha subito destato dei sospetti. Per risolvere la questione, la compagnia sembra aver deciso di puntare a un cambio di definizione, rendendo più chiara la distanza tra questa nuova scheda e la RTX 4080 standard.

In ogni caso, si tratta di una scheda di notevole interesse per le sue capacità tecniche, peraltro posizionata con un prezzo ufficiale abbassato a 799 dollari in base a quanto riferito, anche se restiamo sempre in attesa di un annuncio ufficiale al riguardo.