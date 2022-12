Dragon's Dogma 2 sarà un gioco "interessante" dice il director: novità in arrivo

Hideaki Itsuno, director di Dragon's Dogma 2 presso Capcom, è tornato a parlare del gioco nel suo messaggio con auguri per il nuovo anno affidato a Twitter, definendolo un titolo "interessante" e ribadendo la volontà di diffondere ulteriori novità nei prossimi giorni.

"Felice anno nuovo. Lo sviluppo di Dragon's Dogma 2 sta procedendo bene, sta diventando un gioco interessante. Rimanete sintonizzati per altre novità in arrivo", si legge nel tweet di Itsuno, accompagnato dal logo del gioco e da una foto dello sviluppatore.



Viene dunque ribadita la volontà di diffondere ulteriori informazioni su Dragon's Dogma 2, come era emerso anche nei giorni scorsi, riferendo peraltro che lo sviluppo sta procedendo bene. Questo fa pensare che sia anche a buon punto, considerando che sta diventando un gioco "interessante" per dirla con il tipico understatement del director di Capcom.

D'altra parte, il titolo in questione compariva a più riprese anche all'interno del sondaggio di fine anno diffuso dalla compagnia, cosa che fa pensare a un certo progresso effettuato dal gioco nel frattempo. Dragon's Dogma 2 è stato ufficialmente annunciato solo lo scorso giugno durante l'evento per il decimo anniversario, nonostante risiedesse nelle voci di corridoio da molto tempo.

Non è dunque passato molto tempo dalla sua conferma, ma i lavori potrebbero essere già a buon punto, dunque attendiamo di capire quali novità siano in arrivo nei prossimi mesi per l'atteso seguito dell'action RPG ad ambientazione fantasy di Capcom.