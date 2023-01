UFO 50: Derek Yu ci sta ancora lavorando

Derek Yu, conosciuto principalmente per gli Spelunky, sta ancora lavorando su UFO 50, nonostante il silenzio calato sul progetto. Lo sviluppatore ha aggiornato la comunità pubblicando una nuova immagine del gioco su Twitter e rimandando alla pagina Steam dello stesso.

Purtroppo non c'è nessuna data d'uscito ufficiale, quindi non sappiamo quanto tempo manchi per poter giocare alla versione finale. Il testo del tweet di suo non è di grande aiuto, visto che recita semplicemente: "Sto ancora lavorando a UFO 50."

UFO 50 è una raccolta di 50 giochi single player e multiplayer realizzati dagli autori di Spelunky, Downwell e Catacomb Kids. Attenzione perché non si tratta di mini giochi, ma di giochi completi, pur dalle dimensioni differenti, che secondo la storia raccontata dal titolo sono stati creati da una compagnia di videogiochi fittizia degli anni '80. Insomma, si tratta di un progetto collaborativo curioso, realizzato da alcuni degli esponenti di maggior spicco della scena indipendente.

Annunciato ormai anni fa, UFO 50 era previsto inizialmente per il 2018, ma evidentemente non ce l'ha fatta ad arrivare sul mercato in tempo. Per ora è stato annunciato solo su PC, ma già all'epoca si parlava dell'arrivo su più piattaforme (mai comunicate). Il team di sviluppo completo è formato da: