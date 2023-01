GTA 5: nuova falla consente ai cheater di rovinare le partite single player degli altri utenti

Una nuova falla scoperta in GTA 5 per PC consente ai cheater nientemeno che rovinare le partite single player degli altri utenti, mandandole in crash. Di base il cheater non ha bisogno nemmeno di essere in una sessione di gioco per agire e usare la falla per bloccare la partita di un altro giocatore. Naturalmente la stessa funziona anche nelle lobby di Gran Theft Auto Online.

A svelare il problema è stato l'utente TezFunz2 su Twitter, che ha consigliato di utilizzare un firewall e bloccare tutte le connessioni per risolvere il problema.

TezFunz2: "Giocatori PC di GTA Online fate attenzione. Ci sono dei nuovi "crash" e "kick" da remoto in giro. La vostra partita può andare in crash in single player o in qualsiasi tipo di lobby di GTA Online. Il cheater non ha bisogno di essere nella sessione. Per proteggervi, usate un firewall per bloccare tutte le connessioni."

TezFunz2 ha poi aggiunto in un altro tweet che Rockstar Games, lo studio di sviluppo di GTA V, è conscia del problema e sta lavorando per risolverlo il prima possibile. Considerando però il periodo vacanziero potrebbe volerci più di qualche giorno per vedere arrivare un fix.

Nel frattempo l'utente @Speyedr_AU ha pubblicato su Twitter un sistema per aggirare il problema, che richiede semplicemente di scaricare guardian 1.54 fastload fix e selezionare "Locked Session".

Speyedr_AU ha poi spiegato che nel caso si vogliano far entrare degli amici nella sessione di gioco, basterà disattivare brevemente il firewall, farli passare, e poi riattivarlo.