Granblue Fantasy Relink: spezzoni di gameplay in video, lo sviluppo procede bene

Granblue Fantasy Relink torna a mostrarsi con alcuni spezzoni di gameplay in video, in occasione dell'EVO 2022, attraverso un messaggio di CyGames che ha aggiornato sullo stato di sviluppo del gioco, a quanto pare a buon punto.

In particolare, il director Tetsuya Fukuhara ha affermato che i lavori su Granblue Fantasy Relink sono "all'apice", o qualcosa del genere, cosa che dovrebbe significare un punto particolarmente avanzato, anche se non è chiarissimo.

In ogni caso, CyGames punta ancora all'uscita per il 2023, dunque non dovrebbe mancare molto prima di sapere qualcosa di più preciso al riguardo.

Il video, peraltro, serve a introdurre soprattutto Granblue Fantasy Versus, in linea con l'argomento principale dell'EVO 2022 che sono i picchiaduro, ma è particolarmente interessante la menzione per Granblue Fantasy Relink, visto che di quest'ultimo non abbiamo notizie da un po' di tempo a questa parte.

Si tratta di un action RPG incentrato sulla saga di Granblue Fantasy, che si presenta alquanto ambizioso e interessante: annunciato nel lontano 2016, il gioco ha iniziato il suo sviluppo presso Platinum Games, ma successivamente il team si è staccato dal progetto. Questo ha sollevato diversi interrogativi sullo stato di salute del gioco, ma CyGames ha sempre spiegato la cosa come la normale amministrazione di un progetto in collaborazione tra i due team.

Di recente, la data d'uscita è stata rimandata ufficialmente al 2023, senza ulteriore spiegazioni. I nuovi frammenti di gameplay sono visibili nel video riportato qui sopra al minuto 3:40, con alcune scene di combattimento, esplorazione e narrative.