Steam, classifica settimanale: Stray il gioco più venduto, Deck sempre in vetta

Come da tradizione, anche questa domenica assistiamo alla classifica settimanale di Steam, che mostra ancora Stray come gioco più venduto ma Steam Deck come prodotto in testa, considerando i ricavi ottenuti dalle vendite, che sono ovviamente superiori considerando il costo della "console portatile" di Valve.

Vediamo dunque la top ten dei giochi e prodotti più venduti su Steam nella settimana tra l'1 e il 7 agosto 2022:

Steam Deck Stray Marvel's Spider-Man Remastered Rust Raft The Forest Elden Ring Valve Index VR Kit Project Zomboid Grand Theft Auto V

Cambia poco, insomma, rispetto alla settimana precedente, ma si assiste a una risalita di Marvel's Spider-Man che torna in terza posizione top essere stato in quinta nella settimana precedente.

Si nota, tra l'altro, la solita passione del pubblico PC per i survival, come dimostrato dalla presenza di Rust, Raft e The Forest in rapida sequenza proprio in mezzo alla top ten.

Elden Ring continua a rimanere in classifica così come Valve Index, che come Steam Deck ha chiaramente il "boost" fornito dal prezzo alto che determina grandi guadagni per ogni prodotto venduto, più che grandi quantità di unità piazzate (che comunque non sono poche).