Redfall sarà al QuakeCon 2022 con una presentazione da 30 minuti

Redfall sarà presente al QuakeCon 2022 e sarà protagonista di una lunga presentazione di circa 30 minuti, stando a quanto riportato da Bethesda nel programma dell'evento, anche se non sappiamo di preciso quali siano i contenuti che verranno mostrati.

Abbiamo visto il programma completo degli eventi che compongono il QuakeCon 2022 e, tra questi, risulta anche uno slot dedicato a Redfall, la cui durata sembra essere di 30 minuti, come messo in evidenza anche da Eurogamer: si parla infatti un evento che inizierà alle 19:15 del 18 agosto, dunque praticamente subito dopo l'apertura della convention, e durerà mezz'ora, con un'immersione profonda nell'ambientazione di Redfall.

"Il team di Arkane Austin vi porta dentro il loro prossimo shooter a squadre a base di vampiri con nuove presentazioni approfondite, dettagli di gameplay e altro!"

Si legge nella descrizione dell'evento specifico all'interno del QuakeCon 2022, che sembra presagire la presenza di altro materiale video con gameplay tratti direttamente dalla build del gioco.

D'altra parte, Arkane è sempre piuttosto propensa a spiegare in maniera approfondita le caratteristiche dei suoi giochi, come dimostrato anche dalla presentazione all'Xbox & Bethesda Showcase di giugno e dai vari incontri con la stampa che si sono succeduti dopo questa presentazione, durante i quali è emersa anche la nostra intervista agli sviluppatori con tante informazioni interessanti.

C'è ancora un bel po' di tempo prima di vedere Redfall in maniera completa, visto che la sua uscita, come quella di Starfield, è stata rinviata al 2023, dunque ci saranno anche altre occasioni per conoscerlo meglio. Al QuakeCon 2022 è stata annunciata la presenza anche di The Elder Scrolls Online, Fallout 76, Ghostwire: Tokyo, Deathloop e Fallout 4, oltre a Quake e i titoli id Software.