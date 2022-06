Granblue Fantasy Relink: data di uscita rimandata ufficialmente, non uscirà nel 2022

Yuito Kimura, produttore di Granblue Fantasy Relink ha annunciato che il gioco non uscirà nel 2022. La nuova data di uscita è stata spostata al 2023. Nuove informazioni arriveranno a dicembre 2022.

Il messaggio del produttore recita: "Il team di sviluppo ha lavorato durante per fare in modo che Granblue Fantasy Relink fosse pronto per la data di uscita prevista nel 2022. Sappiamo che i giocatori non vedono l'ora di mettere le mani sul gioco, quindi è con grande rimpianto che annuncio che la data di uscita è stata spostata per la seconda volta al 2023."

"Sebbene una serie di circostanze interne ed esterne legate al nuovo coronavirus abbiano creato grandi problemi al processo di sviluppo, l'intero staff non ha limitato i propri sforzi per fare in modo di recuperare il tempo perduto. Eppure, considerando la grandezza di Granblue Fantasy Relink, crediamo che serva più tempo per rifinire e ottimizzare i dettagli e il gameplay man mano che ci avviciniamo alla fase finale di sviluppo."

"Tutte le risorse grafiche, le parti dell'ambientazione, il doppiaggio, la musica e altri asset sono completi. A questo punto, siamo focalizzati sul bilanciamento del gameplay di Granblue Fantasy Relink, così come sul debugging, sul miglioramento dell'audio e della fedeltà grafica, e sul migliorare il gioco in generale. Vorremmo chiedervi un po' di pazienza."

Granblue Fantasy: Relink

"Nuove informazioni erano previste per giugno 2022, ma al momento i nostri piani sono di mostrare qualcosa di nuovo a dicembre 2022. Non vediamo l'ora di condividere con voi quanto abbiamo creato".

Ecco un video gameplay in 4K e immagini di Granblue Fantasy Relink.