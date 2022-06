Annapurna Interactive Showcase 2022: data e ora dell'evento svelate con un trailer

Annapurna Interactive, noto editore di videogiochi indipendenti dall'alto livello qualitativo, ha annunciato il proprio evento: si tratta dell'Annapurna Interactive Showcase 2022, di cui abbiamo modo di vedere anche la data e l'orario. Sul calendario dovete segnare il 28 luglio 2022, alle 21:00 ora italiana. L'informazione è stata condivisa anche con un trailer che potete vedere qui sopra.

Lo scorso anno, questo evento ha mostrato giochi di primo livello come Solar Aash, Outer Wilds Echoes of the Eye e non solo. Il video in questione mostra tutta una serie di giochi indie pubblicati dall'editore. Annapurna Interactive Showcase 2022 dovrebbe essere un bell'evento per gli amanti dei giochi indipendenti.

La speranza di alcuni è che si parli del rumoreggiato gioco di Silent Hill che parrebbe in sviluppo presso Annapurna Interactive. Potrebbero anche esserci informazioni sulla versione Switch di The Pathless. Le novità possono essere molte e per il momento non ha molto senso speculare. Non ci rimane altro da fare se non attendere novità.

In tema indie, vi lasciamo ai molti annunci del Day of the Devs 2022 del 9 giugno 2022.