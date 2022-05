Silent Hill: un remake, un piccolo gioco da Annapurna e un nuovo capitolo, i dettagli da un report

Un nuovo report di VGC parla del futuro di Silent Hill, svelando che la saga tornerà sotto forma di tre diversi giochi: un remake, un piccolo gioco di Annapurna Interactive e un nuovo gioco principale.

Precisamente, il remake sarebbe dedicato a Silent Hill 2, gioco del 2001 e uno dei preferiti in assoluto dei fan. L'informazione era già stata condivisa da Nate the Hate e da Jeff Grubb. VGC afferma che anche le sue fonti hanno confermato la cosa. Questo remake dovrebbe proporre una nuova AI, nuove animazioni, puzzle e diversi finali aggiuntivi. Inoltre, potrebbe essere pubblicato come un'esclusiva temporale PlayStation in versione console (ovvero potrebbe esserci sin dal D1 la versione PC). Questo remake dovrebbe essere in sviluppo presso Bloober Team, autori di The Medium.

Silent Hill

VGC afferma anche che le fonti hanno parlato di un secondo gioco di minori dimensioni sviluppato da Annapurna Interactive, editore di giochi amati come Sayonara Wild Hearts, Outer Wilds e Telling Lies. Le fonti affermano però di non averne la certezza, in quanto Annapurna era uno dei molti nomi in lizza per uno dei progetti dedicati a Silent Hill.

Infine, VGC afferma che Konami starebbe anche producendo un nuovo capitolo principale della serie Silent Hill, anche se non è chiaro per ora chi se ne stia occupando. Secondo vecchi report, dovrebbe essere un team giapponese.

Inoltre, è stato affermato che le immagini rese disponibili tramite un leak la scorsa settimana dovrebbe essere di un gioco gratuito in stile PT - nome in codice "Sakura" - che servirebbe da presentazione dei progetti a pagamento in arrivo.