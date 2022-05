The Boys, Stagione 3: il trailer ufficiale della serie TV Prime Video ricorda che la pace non dura

Amazon Prime Video ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale per la Stagione 3 di The Boys. Il video ci ricorda che la pace non dura mai a lungo e i nostri protagonisti dovranno iniziare di nuovo a sporcarsi le mani.

La sinossi ufficiale di The Boys Stagione 3 recita: "È stato un anno tranquillo. Patriota è stato domato. Butcher lavora per il governo, e tra tutte le persone proprio sotto la supervisione di Hughie. Entrambi hanno però voglia di trasformare questa pace e quiete in sangue e ossa. Quindi, quando i Boys scoprono dell'esistenza di un'arma anti-super, si scontrano con i Sette, iniziano una guerra e inseguono la leggenda del primo supereroe: Soldier Boy."

La Stagione 3 di The Boys sarà disponibile dal 3 giugno 2022 su Amazon Prime Video. Nel trailer, possiamo vedere che Patriota sarà ancora una volta centrale. Il capo dei Sette sembra essere impazzito, secondo Starlight, e Hughie afferma che il sistema è corrotto e dall'interno è impossibile risolvere il problema. L'unica soluzione è usare la violenza, come Butcher ha sempre voluto fare.

Vi segnaliamo infine che il precedente trailer di The Boys Stagione 3 è stato segnalato 20 milioni di volte come inappropriato dagli utenti.