Diritto all'aborto: lanciato un bundle su itch.io per supportarlo

Lanciato su itch.io il TTRPGs for Reproductive Rights, un bundle pensato per supportare la lotta per il diritto all'aborto, messo in discussione negli Stati Uniti dalla Corte Suprema, che pare voglia sopprimerlo.

"I diritti alla riproduzione sono sotto attacco. Stando a una voce di corridoio, la Suprema Corte di giustizia in mano ai conservatori sta pianificando di ribaltare la sentenza Roe v Wade. Unitevi a noi per raccogliere fondi e supportare e difendere il diritto all'aborto. Questo è il momento di agire e far sentire la propria voce!

I diritti alla riproduzione sono dei diritti umani fondamentali e non negoziabili che dobbiamo combattere per difendere. Tutti i ricavati di questo bundle saranno donati a Planned Parenthood e NNAF (National Network of Abortion Funds)."

TTRPGs for Reproductive Rights

Il bundle di suo è formato da centinaia di giochi di ruolo cartacei, scaricabili in formato digitale. Per la precisione sono 291 prodotti per un valore di più di 1.300 dollari. Il prezzo di accesso al bundle è di soli 5 dollari, ma gli organizzatori invitano a donare almeno 10 dollari a chi se lo può permettere.