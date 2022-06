The Last of Us: informazioni sul multiplayer standalone da Jeff Grubb

Ieri è andato in onda il Summer Game Fest 2022 e, in conclusione dell'evento, c'è stato spazio per vedere in azione The Last of Us Part I. Inoltre, Neil Druckmann ha parlato brevemente del nuovo gioco multiplayer standalone che il team sta realizzato. Ora, però, abbiamo modo di scoprire qualche dettaglio extra grazie al sempre ben informato Jeff Grubb.

Come riportato tramite ResetEra, Grubb ha seguito con Giant Bomb il Summer Game Fest 2022 e ha commentato quanto svelato sul nuovo gioco multiplayer di The Last of Us. Ha spiegato che quanto stanno creando non va immaginato come un Fazioni 2, ovvero non come il multigiocatore del primo capitolo della saga. Sarà qualcosa di profondamente strutturato come un live service.

Grubb spiega anche che stanno creando tutto il gioco per fare in modo di poter inserire e togliere grandi parti di esso senza problemi, per continuare a evolverlo nel corso del tempo. È per questo ci lavorano da molto: stanno cercando di renderlo molto grande e ambizioso; queste ultime parole riecheggiano anche in Neil Druckmann, creatore di The Last of Us.

The Last of Us Part I

Inoltre, pare che Naughty Dog si sta prendendo anche il tempo necessario per creare i giusti strumenti di sviluppo così che possano creare nuovi contenuti e aggiungerli al gioco multiplayer di The Last of Us senza che il giocatore debba eseguire enormi download. Da quanto capiamo, pare che vogliano evitare l'effetto Call of Duty.

Ovviamente quanto detto da Grubb è solo un leak, non informazioni ufficiali. Ecco infine la nostra analisi del trailer del remake per PS5 e PC di The Last of Us.