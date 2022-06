Dragon Ball: il cosplay di Bunny Bulma di sailorscholar è più forte di Goku

Dragon Ball è noto per tanti motivi, ma nel mondo del cosplay rimane immortale grazie a una serie di personaggi, come Bunny Bulma. La versione "coniglietta" dell'avventuriera e inventrice Bulma è amatissima, come dimostra sailorscholar con questo nuovo cosplay di Bunny Bulma.

Bunny Bulma, in questa nuova versione, è anche in grado di battere Goku. Si tratta ovviamente di una piccola battuta della cosplayer, che mostra un disegno di Bunny Bulma di fronte a un Goku sconfitto. Bulma è un personaggio storico della saga, presente sin dalla prima caccia alle Sfere del Drago, quando il Sayan era solo un bimbo che aveva perso il nonno adottivo.

Se siete fan di Bunny Bulma, allora dovreste vedere il cosplay di Bunny Bulma di floralgalaxycosplay sembra ricalcato dall'anime. Ecco poi anche il cosplay di Bunny Bulma di martel_cosplay è timido ma ben realizzato. Chiudiamo con il cosplay di Bunny Bulma di val_moon_sw è un desiderio delle Sfere del Drago.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Bunny Bulma realizzato da sailorscholar? Il personaggio di Dragon Ball è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?