Devolver Digital: tutti gli annunci e i trailer del 10 giugno 2022

Da Devolver Digital non ci aspettavamo altro che un evento divertente e sopra le righe, che prendesse in giro i trend dell'industria dei videogiochi. Fortunatamente siamo stati accontentati. Vediamo tutto ciò che è stato annunciato e tutti i trailer che sono stati pubblicati per impreziosire la nostra nottata.

Naturalmente gli annunci sono stati fatti in una cornice assolutamente folle, tra prese in giro alla mania da acquisizioni che circola per l'industria e la presenza di un Suda51 robot davvero fantastico. Chi non è scoppiato a ridere quando la conferenza ha citato La Storia Infinita evidentemente ha un cuore di marmo.

A parte questo, come sempre per Devolver, gli annunci non sono stati moltissimi, ma diciamo che si sono visti dei giochi davvero interessanti.

Si è cominciato con un gradito ritorno, Cult of the Lamb, di cui è stato mostrato un nuovo trailer per svelare la data d'uscita. Ora sappiamo cosa giocheremo l'11 agosto.

A seguire, sono stati annunciati Anger Foot, first person kicker (chiamiamolo così) da quei mattacchioni di Free Lives, gli stessi di Genital Jousting e Broforce, e l'incantevole (non sapremmo come altro definirlo) The Plucky Squire, il cui trailer ha incantato mezza redazione.

Infine è stato presentato Skate Story con un trailer, titolo che sembra davvero particolare per essere un gioco di skate.

Pochi ma buoni, verrebbe da dire, visto che si tratta di produzioni piccole ma molto interessanti, quantomeno sulla carta.