Cult of the Lamb: data d'uscita ufficiale annunciata con un nuovo trailer

Cult of the Lamb ha finalmente una data d'uscita ufficiale: l'11 agosto 2022. L'annuncio è stato dato con un nuovo trailer di gameplay, nel corso della conferenza estiva di Devolver Digital, il solito spettacolo sopra le righe dell'editore americano.

Svelato anche l'arrivo di una demo del gioco, disponibile per il download su Steam.

In Cult of the Lamb hai il ruolo di un agnello posseduto. Un minaccioso sconosciuto ti ha salvato dalla distruzione, e ora tu devi ripagare il debito costruendo un culto in suo nome. Crea la tua setta in una terra di falsi profeti e avventurati in regioni misteriose per costruire una comunità di adoratori del bosco, diffondere il tuo Verbo e diventare l'unica vera fede.

CREA IL TUO GREGGE

Raccogli e usa le risorse per costruire nuove strutture, esegui rituali oscuri per placare gli dei e predica per rafforzare la fede del tuo gregge.

DISTRUGGI I MISCREDENTI

Esplora un mondo tentacolare generato in modo casuale, combatti orde di nemici e sconfiggi i leader delle sette rivali per assorbire il loro potere e affermare il dominio della tua setta.

DIFFONDI IL TUO VERBO

Istruisci il tuo gregge e imbarcati in una missione alla scoperta dei segreti di quattro misteriose regioni. Purifica i miscredenti, diffondi l'illuminazione ed esegui rituali mistici nel tuo viaggio per diventare il potente dio agnello.