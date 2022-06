Anger Foot: trailer dal Devolver Digital Show 2022 per il gioco d'azione esplosivo

Al Devolver Digital Showcase 2022 è stato mostrato Anger Foot: eccone il trailer. Il gioco è in arrivo su PC, tramite Steam.

Anger Foot è un gioco in prima persona nel quale dovremo farci largo in una serie di dungeon pieni di nemici. Potremo prendere a calcio i nemici ma anche usare le armi da fuoco per eliminarli o far esplodere. Possiamo per certo aspettarci un gioco pieno d'azione, esplosioni e smembramenti.

