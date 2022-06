Skate Story è un affascinante gioco di skate e metafisica, in trailer da Devolver

Dal Devolver Digital 2022 Showcase arriva il bellissimo trailer di Skate Story, un gioco veramente affascinante che mette insieme lo skateboard con un'ambientazione alquanto stravagante, surreale e metafisica.

Il protagonista, come riporta anche il video, è un demone, fatto di "vetro e dolore", ma nonostante questa sua forma sovrumana tutto quello che può fare è andare sullo skateboard, a quanto pare. Non è ancora chiarissimo di cosa si tratti, ma Skate Story sembra proprio essere sostanzialmente un gioco di skate, strutturato però per seguire una storia, probabilmente con livelli progressivi.

Lo stile grafico adottato è davvero splendido ed è accompagnato anche da una colonna sonora che sembra di ottimo livello, in grado di accompagnare l'azione in maniera con una notevole coordinazione. Da quanto è possibile vedere, i livelli propongono sfide di vario tipo, con il nostro demone di vetro impegnato in ollie, grind, salti e trick vari all'interno di ambientazioni disparate.

Pur essendo incentrato soprattutto sulla spettacolarità dei movimenti da utilizzare per districarsi all'interno dei livelli, Skate Story dovrebbe comunque contare anche su alcuni elementi narrativi, anche se questi al momento restano decisamente misteriosi. Non abbiamo ancora una data d'uscita né piattaforme di riferimento definite, anche se sappiamo che sicuramente uscirà su PC.