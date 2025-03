Skate Story conferma anche la versione PS5, non è più esclusiva PC: vediamo il trailer e nuovi dettagli

Il trailer di Skate Story in versione PS5

Eng presenta il proprio videogioco in questo modo: "Attraversate nove gironi dell'inferno e combattete contro boss più grandi di voi nel tentativo di liberarvi dal contratto diabolico che vi è stato imposto. Con il progredire della storia del Glass Skater, vi immergerete sempre più nelle profondità degli Inferi (naturalmente con l'aiuto della metropolitana, ma assicuratevi di avere a portata di mano la Millicard per attraversare i cancelli). Non sarete soli nel vostro viaggio, perché un intero cast di personaggi farà il tifo per voi."

Spiega che le battaglie con i boss sono intese sessioni con lo skateboard, ognuna delle quali ha una propria canzone unica. Nel video qui sopra possiamo vedere un frammento di uno scontro con un potente nemico. Facendo dei trick si fanno danni ai nemici e usando mosse diverse si mantiene il danno elevato, se invece si ripetono sempre gli stessi movimenti essi perdono di efficacia.

Viene piegato che incontreremo vari tipi di demoni, ognuno dei quali ha un proprio debito da saldare. Potremo scoprirne la storia, nel mentre ammireremo un mondo dallo stile grafico unico. Avremo modo di ottenere pezzi per lo skate, imparare oltre 70 trick e completare varie sfide.

Altre informazioni saranno condivise nel corso dell'estate, ma nel frattempo potete leggere il nostro provato di Skate Story.