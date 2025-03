Il director di inZOI svela il prezzo del gioco, dei DLC e tutti i contenuti già previsti per il 2025

inZOI , il "rivale realistico" di The Sims, è in arrivo il 28 marzo su computer e gli sviluppatori hanno confermato una serie di dettagli, in previsione dell'uscita, compreso il prezzo .

Il prezzo di inZOI e i dettagli sui nuovi contenuti

Durante un evento online dedicato al videogioco, Kim ha affermato che inZOI costerà al lancio 40 dollari. Possiamo supporre che il prezzo in euro sia di 40 euro. Ricordiamo comunque che questo è un accesso anticipato, quindi è possibile che più avanti la cifra potrebbe aumentare come è tipico in queste situazioni.

Per quanto riguarda invece i DLC, fino a quando il videogioco non sarà arrivato alla versione 1.0, il team pubblicherà ogni aggiornamento e tutti i nuovi contenuti in formato completamente gratuito. Nel corso del 2025 ci saranno quattro aggiornamenti principali: Kim afferma anche che gli sviluppatori prendono seriamente questa scaletta di pubblicazione. Non è però tutto, perché ogni tre mesi saranno anche aggiunti nuovi vestiti e nuovi mobili. Questi contenuti però non sono ancora confermati del tutto, quindi è possibile che le cose potrebbero cambiare.

Più precisamente, questi dovrebbero essere i contenuti previsti per inZOI nei prossimi mesi:

Maggio (Aggiornamento 1) - supporto alle mod (Maya, Blender), possibilità di cambiare il peso e la muscolatura, cheat code in-game, miglioramento al sistema di relazioni, sistema di adozione, miglioramenti alla modalità costruzione, nuovi mobili, miglioramenti al sistema di creazione del proprio Zoi, aggiornamento per gli abiti

(Aggiornamento 1) - supporto alle mod (Maya, Blender), possibilità di cambiare il peso e la muscolatura, cheat code in-game, miglioramento al sistema di relazioni, sistema di adozione, miglioramenti alla modalità costruzione, nuovi mobili, miglioramenti al sistema di creazione del proprio Zoi, aggiornamento per gli abiti Agosto (Aggiornamento 2) - contenuti per i fantasmi, piscine e capacità di nuotare, più risorse per modificare la città, una modalità IA per la costruzione, lavori da freelancer, miglioramenti per le abilità e i messaggi di testo, miglioramenti per il sistema genitoriale

(Aggiornamento 2) - contenuti per i fantasmi, piscine e capacità di nuotare, più risorse per modificare la città, una modalità IA per la costruzione, lavori da freelancer, miglioramenti per le abilità e i messaggi di testo, miglioramenti per il sistema genitoriale Ottobre (Aggiornamento 3) - Albero famigliare, personalizzazione dei comandi, modifica delle dimensioni degli oggetti per la modalità costruzione, nuovi mobili, miglioramenti all'interfaccia utente per lo spostamento della case, miglioramenti per la creazione degli Zoi, aggiornamenti per le mod

(Aggiornamento 3) - Albero famigliare, personalizzazione dei comandi, modifica delle dimensioni degli oggetti per la modalità costruzione, nuovi mobili, miglioramenti all'interfaccia utente per lo spostamento della case, miglioramenti per la creazione degli Zoi, aggiornamenti per le mod Dicembre (aggiornamento 4) - Sistema della memoria, trasferimento delle città, reazioni degli Zoi in base ai tratti personali, miglioramenti alla modalità di creazione, nuovi mobili, miglioramenti per la creazione degli Zoi, aggiornamenti per le mod, nuovi vestiti, gestione della temperatura dentro casa

Segnaliamo poi che il director di inZOI ora capisce perché nessuno prova a sfidare The Sims.