Monster Hunter Wilds e Kingdom Come Deliverance 2 sono i giochi più venduti in USA dall'inizio del 2025

Tramite il social Blue Sky, l'analista di mercato Matt Piscatella ha condiviso le classifiche di vendita del mercato videoludico statunitense relative a febbraio. Come già anticipato nelle scorse settimane, Monster Hunter Wilds e Kingdom Come Deliverance 2 hanno riscosso un successo enorme, tanto che al momento risultato i due giochi più venduti in Nord America di tutto il 2025.

Il caso di Monster Hunter Wilds è particolarmente impressionante, dato che gli è bastato un solo giorno (è uscito il 28 febbraio) per imporsi al primo posto della classifica mensile statunitense e in quella relativa ai titoli più venduti dall'inizio dell'anno a oggi. Piscatella ha aggiunto che Wilds ha registrato ricavi in dollari pari al doppio di quelli al lancio di Monster Hunter Rise nel 2021 (che tuttavia inizialmente era disponibile solo su Nintendo Switch) ed è stato il gioco più venduto su tutte le piattaforme, con la versione PC Steam che rappresenta oltre la metà degli incassi totali.