La guida completa ai monitor ASUS OLED per giocare al meglio con un PC da gaming

ASUS ha ormai consolidato la sua posizione come uno dei principali produttori di monitor da gaming LCD, ma oggi anche la sua offerta di modelli OLED è particolarmente interessante. La tecnologia OLED offre numerosi vantaggi rispetto ai tradizionali pannelli LCD, tra cui neri perfetti, contrasto elevato, tempi di risposta rapidissimi e angoli di visione ampi. Questi vantaggi si traducono in un'esperienza di gioco più coinvolgente e realistica. In questo articolo realizzato in collaborazione con ASUS vi offriamo una panoramica dei principali monitor OLED ROG Swift arrivati sul mercato in questi ultimi mesi, con un focus sulle loro caratteristiche.

ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Partiamo con l'ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM: un modello da 31,5 pollici con risoluzione 4K e un'elevata frequenza di aggiornamento, ideale per i giocatori che cercano la massima qualità dell'immagine e la fluidità di gioco. Il pannello QD-OLED ha fattore di forma 16:9, con 240 Hz di refresh rate e un tempo di risposta di 0,03ms GtG. Il monitor ROG Swift OLED PG32UCDM Lato certificazioni abbiamo DisplayHDR True Black 400, AMD FreeSync Premium Pro e G-SYNC Compatible, oltre che il generico Adaptive-Sync. La gamma di colore dichiarata è poi 99% DCI-P3, con un delta E < 2. La dotazione di porte, situate sul retro con accesso dal basso, si caratterizza per due porte HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4, una USB-B per il collegamento al PC, un Hub USB-A con 3 USB 3.2 Gen 1 e una USB-C capace di erogare 90W per l'alimentazione di altri dispositivi, oltre a un'uscita audio da 3.5mm e una ottica, non proprio comune in prodotti di questo tipo. C'è poi la classica dotazione di opzioni gaming, come mirini, contatore dei frame e illuminazione RGB per il logo sul fondo del piedistallo. Supporta poi PbP (Picture by Picture), PiP (Picture in Picture) e KVM. Il prezzo di listino è di 1499€ e potete saperne di più leggendo la nostra recensione dell'ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM.

ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM Con l'ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM passiamo a un monitor ultrawide da 34 pollici con curvatura da ben 800R, perfetto per un'esperienza di gioco immersiva. Il pannello OLED ha risoluzione UWQHD (3440 x 1440) e formato 21:9, con refresh rate di 240 Hz e il tempo di risposta di 0,03 ms GtG. La tecnologia DisplayHDR True Black 400 e la copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3 assicurano colori vivaci e realistici. Il raggio di ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM è piuttosto estremo e regala una curvatura molto accentuata Le certificazioni VRR sono AMD FreeSync Premium Pro e G-SYNC Compatible, oltre che il generico Adaptive-Sync. Anche qui la dotazione di porte, situate sul retro con accesso dal basso, è molto completa: troviamo infatti due porte HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4, una USB-B per il collegamento al PC, un hub USB-A con 2 USB 3.2 Gen 1 e una USB-C capace di erogare 90W per l'alimentazione di altri dispositivi, oltre a un'uscita audio da 3.5mm e una ottica, non proprio comune in prodotti di questo tipo. Non manca tutto il pacchetto di feature adatte ai giocatori per sfruttare la meglio il monitor: mirini, contatore dei frame e illuminazione RGB per il piccolo logo sul fondo del piedistallo. Supporta PbP (Picture by Picture), PiP (Picture in Picture) e KVM. Il prezzo di listino è di 1449€ e potete sapere che cosa ne pensiamo leggendo la recensione del monitor curvo ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM.

ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP L'ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP è un altro modello da 32 pollici che combina risoluzione e frequenza di aggiornamento elevate per un'esperienza di gioco fluida e dettagliata. È però anche tra i primi monitor da gioco OLED al mondo a doppia modalità: questo significa che consente di passare rapidamente tra le risoluzioni 4K a 240 Hz e quella Full HD a 480 Hz. Passare tra le due modalità è semplice: basta accedere al menu OSD che vedete qua sotto. L'OSD di ROG Swift OLED PG32UCDP Per il resto, il pannello, piatto con superficie anti-riflesso opaca, è un WOLED di terza generazione con MLA da 32 pollici in formato 16:9. Supporta gli standard G-SYNC Compatible e FreeSync Premium, ha un tempo di risposta quasi istantaneo di 0,03 ms, copertura colore DCI-P3 e una luminosità di picco dichiarata di 1300 nit su finestra al 3%, con supporto HDR 10 e certificazione VESA DisplayHDR 400 True Black. Le porte disponibili sono una DisplayPort 1.4 e due HDMI 2.1, una porta USB Type-C capace di fornire 90W di alimentazione e tre USB 3.2 Gen 1, un'uscita audio 3.5mm per le cuffie e un'uscita ottica audio. ROG Swift OLED PG32UCDP è perfetto per i giochi competitivi Ci sono poi il KVM integrato con controllo tramite hotkey e il nuovo assistente potenziato dall'intelligenza artificiale che include AI Visual (che analizza le immagini per scegliere le impostazioni migliori), AI Crosshair (che cambia il colore del mirino automaticamente per renderlo più visibile), AI Shadow Boost (che migliora la visibilità nelle aree scure), AI Sniper (che ingrandisce il bersaglio nel mirino quando ci si allena) e MOBA Map Helper (che avvisa della presenza di battaglie di gruppo). Queste funzioni sfruttano la tecnologia IA per aiutare i giocatori a esercitarsi in modo più efficace e migliorare le loro esperienze di gioco. ASUS OLED Care, infine, fornisce promemoria tempestivi per la pulizia dei pixel, un salvaschermo, una funzione di spostamento delle immagini e altro ancora per proteggere il pannello OLED e garantire la massima longevità allo schermo, che comunque può contare su 3 anni di garanzia contro il burn-in. Il suo prezzo è di 1.400€ e qui trovate la nostra recensione del monitor ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP.