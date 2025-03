Pokémon Go non avrà pubblicità invasive né venderà i dati degli utenti dopo l'acquisizione da parte di Scopely

Non sarà questo il caso, almeno stando alle parole del senior director Michael Steranka, che in un'intervista con Polygon ha promesso che i nuovi "padroni di casa" non hanno intenzione di imporre cambiamenti significativi alla formula di monetizzazione del gioco. Il motivo è semplice: Pokémon Go è un successo e lo è da tantissimi anni, dunque non ci sono motivi per apportare modifiche drastiche che potrebbero potenzialmente allontanare una fetta importante dell'utenza.

La scorsa settimana Niantic ha venduto Pokémon Go e altri dei suoi giochi su licenza, inclusi i team di sviluppo che ci lavorano, a Scopely , un'azienda americana a sua volta sotto il controllo del gruppo d'investimento arabo Savvy Games Group, con l'operazione che complessivamente è costata 3,5 miliardi di dollari. Per quanto il team originale continuerà a lavora al gioco, chiaramente alcuni fan sono preoccupati che questo drastico cambiamento porterà a delle modifiche poco apprezzate imposte, come la vendita dei dati degli utenti o pubblicità intrusive .

Le parole del director di Pokémon Go

"Le pubblicità invasive non sono previste in Pokemon Go, né ora né mai", ha dichiarato Steranka. "Scopely riconosce l'unicità di questo gioco e ci ha detto che sarebbe sciocco cercare di cambiare la ricetta di ciò che ha reso questo gioco un successo così grande. Quindi sì, non lo faremo nella maniera più assoluta. Non inseriremo nei nostri giochi alcun tipo di pubblicità invasiva o altro. Voglio solo ribadire che Scopely, come azienda, opera in modo da dare a tutti i suoi team la facoltà di prendere le decisioni giuste per i loro giochi. E questo non è qualcosa che riteniamo possa essere giusto per Pokemon Go".

Anche sulla questione della potenziale vendita dei dati degli utenti a terze parti, Steranka è stato categorico: "Non vendiamo i dati dei giocatori a terzi, punto e basta. Sfruttiamo i dati di localizzazione solo per il funzionamento del gioco e memorizziamo tutti i dati di localizzazione necessari per il funzionamento del gioco su server con sede negli Stati Uniti e seguiamo tutte le pratiche regolamentari incredibilmente rigorose per proteggere questi dati nel miglior modo possibile. Quindi, se avete il timore che il gioco prenda una direzione differente, spero che ciò che sto condividendo oggi possa aiutarvi a placare questi timori, perché non è assolutamente qualcosa che accade oggi e non accadrà in futuro."