Il mercato VR in calo nel 2024, ma gli occhiali AR+AI potrebbero dominare il 2025

D'altro canto, le spedizioni di Apple Vision Pro sono diminuite del 43% su base trimestrale, segnalando un calo dell'hype iniziale. Tuttavia, la sua espansione in nuovi mercati come Corea del Sud, Emirati Arabi e Taiwan ha aiutato a bilanciare la flessione.

Molte aziende stanno esplorando gli occhiali AR come piattaforma chiave per l'integrazione dell'AI generativa, con l'obiettivo di creare dispositivi sempre più intelligenti e utili . Inoltre, Google ha recentemente annunciato Android XR OS, un sistema operativo progettato per supportare app Android esistenti e integrarsi con modelli AI avanzati, il che potrebbe favorire l'adozione della tecnologia AR.

Sebbene il mercato VR continui a incontrare difficoltà, il settore degli occhiali AR è atteso in forte crescita nel 2025, con un incremento previsto superiore al 30% entro il 2026. La combinazione di realtà aumentata e intelligenza artificiale (AR+AI) potrebbe diventare il nuovo punto di riferimento per l'industria tecnologica.

Sfide e opportunità per il mercato XR

Nonostante il calo del mercato VR, il settore continua a cercare nuove applicazioni per la tecnologia. La realtà virtuale è ancora considerata fondamentale in ambiti come l'intrattenimento immersivo, la formazione, la sanità e l'industria militare, ma soffre di problemi strutturali come affaticamento visivo, limiti nella durata della batteria e dissipazione del calore.

Dall'altro lato, gli occhiali AR stanno emergendo come soluzione più pratica per l'integrazione con l'intelligenza artificiale, spingendo aziende come Apple, Google e Microsoft a investire in questa direzione. La crescita attesa nel 2025 potrebbe ridefinire il settore, spostando l'attenzione dai visori VR verso soluzioni più leggere, versatili e integrate con AI.