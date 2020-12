Granblue Fantasy: Relink, video gameplay in 4K e immagini

In occasione del Granblue Fantasy Festival, CyGames ha deciso di pubblicare un nuovo video di gameplay in 4K e tutta una serie di nuove immagini di Granblue Fantasy: Relink, il suo action RPG in arrivo nel 2022 per PlayStation 4 e PS5.

Queste nuove informazioni arrivano dopo mesi di silenzio, nei quali è trapelata solo la lontana data di uscita e l'annuncio della versione PS5 di Granblue Fantasy: Relink. Sfortunatamente questo colorato Action GDR è stato uno di quei giochi che ha subito il rallentamento dei ritmi produttivi da parte del suo studio di sviluppo e per questo motivo è stato rinviato di diversi mesi.

Adesso, però, abbiamo almeno un lungo filmato di gamplay in 4K sottotitolato in inglese grazie al quale poter smorzare un po' l'attesa. Il filmato mostra il gioco in azione, con i vari personaggi in azione, qualche dinamica di gioco, e la coloratissima grafica.

A supporto arrivano anche una serie di belle immagini attraverso le quali analizzare l'interfaccia e lo stile dei combattenti. Granblue Fantasy: Relink ha avuto in passato anche il supporto di Platinum Games, collaborazione poi interrotta.