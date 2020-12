PS5 e Xbox Series X | S - Chi ha vinto il primo mese di next gen?

Xbox Series X e Series S sono disponibili sul mercato dal 10 novembre 2020, mentre PS5 dal 12 novembre 2020 (19 se si considera l'Europa). Senza stare a sottilizzare sui singoli giorni, diciamo che hanno entrambe superato il loro primo mese di vita e ci si può quindi iniziare a chiedere quale delle due abbia convinto di più, partendo però dalla consapevolezza che stiamo parlando di una presenza sul mercato ancora relativa da parte di entrambe e che la situazione è tutta in divenire.

Vendite Se consideriamo le vendite complessive, ossia il loro volume, è probabile che PS5 sia andata meglio delle nuove Xbox in questo primo trancio di next-gen. Se invece consideriamo che entrambe hanno fatto il tutto esaurito ovunque e che continuano a farlo ogni volta che vengono rimesse in vendita, l'inevitabile conclusione non può che essere una certa cautela nelle valutazioni di massima. Del resto il confronto tra le vendite delle console non è mai stato così aleatorio come quello tra PS5 e Xbox Series X / S, visto che gli obiettivi di Microsoft e Sony sembrano essere molto diversi tra loro: una vende una porta d'accesso privilegiata al suo ecosistema, l'altra una console che solo teoricamente strizza l'occhio a un pubblico più tradizionalista. Una vende principalmente i suoi servizi con l'hardware intorno, mentre l'altra è ancorata al concetto storico di videogioco, che è la sua portata principale (è per questo che trova molte simpatie tra i giocatori core). Se parliamo di entusiasmo del pubblico, invece, PS5 è indubbiamente più avanti di Xbox Series X e S. Il motivo è da ricercarsi proprio nel modo differente di vendere i due hardware, quindi nella capacità di generare attesa: da un lato c'è una continuità totale, che razionalmente è la scelta migliore, ma che non appassiona come la prospettiva di una novità di rottura con il passato come quella proposta dall'altra parte. Da questo punto di vista Sony è stata più brava di Microsoft a vendere il concetto di "nuova generazione", pur successivamente attirandosi molte critiche per aver svelato che il piano originale era sempre stato quello di continuare a supportare PS4 per anni, esattamente come la concorrente continuerà a sostenere Xbox One.

I giochi - Esclusive Dal punto dei vista dei giochi esclusivi PS5 vince a tavolino, dato che l'avversario non è proprio sceso in campo. La softeca delle esclusive di lancio della console di Sony, a parte forse Demon's Souls, è tutt'altro che imprescindibile, ma almeno esiste. Microsoft invece, perso Halo Infinite, si è affidata a qualche indie di pregio, ma senza avere niente che faccia intravedere anche soltanto alla lontana le potenzialità di Xbox Series X. Certo, la retrocompatibilità è ottima, migliore di quella di PS5 e funzioni come il Quick Resume sono fenomenali, così come l'avere un sistema quasi aperto ottimo anche per l'emulazione. Rimane il fatto che si è sentita moltissimo la mancanza di almeno un gioco di punta, qualcosa che desse al concetto di next-gen una forma compiuta. Invece siamo ancora qui ad aspettare, fiduciosi nella crescita degli Xbox Game Studios e nei giochi che stanno sviluppando.

I giochi - Multipiattaforma Guardando ai multipiattaforma, invece, la situazione è di calma piatta. Qualcuno dirà che ha vinto PS5 per le prestazioni iniziali di alcuni giochi come Assassin's Creed Valhalla, altri diranno che ha vinto Xbox Series X grazie alle patch che l'hanno portata in molti casi in vantaggio e per titoli come Cyberpunk 2077, che girano meglio che sulla concorrenza. In verità possiamo parlare di una sostanziale equivalenza dell'offerta, al netto di problemi e vantaggi minori, con entrambe le console che consentono di giocare al meglio i tripla A più grossi usciti negli ultimi mesi, frame in più, frame in meno, ma che non li rivoluzionano certo rispetto alle versioni per console di vecchia generazione.

Sistema Qui Xbox Series X è sicuramente in vantaggio. PS5 è arrivata sul mercato mancante di alcune funzioni importantissime come l'espandibilità dello spazio di archiviazione. Il sistema di suo si è dimostrato generalmente meno stabile, con Sony che è dovuta correre ai ripari con diversi hotfix. Si tratta di un punto molto relativo, nel senso che problemi simili con il tempo finiscono inevitabilmente per riassorbirsi e quasi sparire, ma è indubbio che i primi giorni di PS5 siano stati più problematici di quelli delle nuove Xbox, con segnalazioni di guasti, anche diversi tra di loro, che hanno tenuto banco sui social e non solo. Microsoft è arrivata sul mercato con un sistema migliore, più solido e ricco di funzioni, grazie a quella ricerca della totale continuità di cui cui parlavamo sopra. Qualcuno potrà dire che così non si è sentito lo stacco rispetto alla vecchia generazione, e in parte è vero, ma almeno c'è tutto quello che è stato promesso e sono disponibili alcune funzioni avanzate, come il già citato Quick Resume, che esprimono al meglio le potenzialità del nuovo hardware e che fanno ben sperare per il futuro.