Back 4 Blood o Left 4 Dead? Il nuovo video di gameplay conferma la somiglianza

Back 4 Blood è il nuovo Left 4 Dead? Il nuovo video di gameplay pubblicato da Turtle Rock Studios conferma la netta somiglianza fra i due titoli.

Dopo aver ammesso in maniera esplicita come a loro avviso Back 4 Blood sia in realtà Left 4 Dead 3, gli sviluppatori hanno catturato nuove sequenze in-game dall'attuale closed alpha disponibile su Steam.

Che il gioco si trovi ancora in uno stadio preliminare è chiaro: si verificano dei rallentamenti di tanto in tanto e alcune animazioni mancano, ad esempio quando gli zombie vengono colpiti in testa con un'arma contundente.

Tuttavia il potenziale di questo nuovo sparatutto cooperativo con i morti viventi è chiaro e fa riferimento proprio ai milioni di fan rimasti orfani di Left 4 Dead, visto che la serie Valve non uscirà con un terzo capitolo a breve.

Possiamo dunque ribadire ciò che abbiamo scritto nell'anteprima di Back 4 Blood dopo la presentazione del gioco ai Game Awards 2020: ci troviamo di fronte a un nuovo L4D e tutto ciò non è affatto un male.