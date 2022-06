Xbox, sconti per il Summer Game Fest / Xbox + Bethesda Show: oltre 400 giochi in offerta

Come è possibile vedere anche tramite il sito xbdeals, Microsoft ha dato il via a nuovi sconti in occasione del Summer Game Fest e del venturo Xbox + Bethesda Showcase. Ci sono oltre 400 giochi e contenuti in offerta per Xbox. Le offerte termineranno il 24 giugno 2022.

A questo indirizzo, potete vedere la lista dei giochi in offerta nella versione italiana dell'Xbox Store. La lista precisa anche quali giochi sono parte dell'Xbox Game Pass.

Tra i giochi in sconto per questo giugno 2022 troviamo moltissimi giochi interessanti, come Dishonored Definitive Edition a 7.99€, oppure Mad Max a 6.99€. Consigliamo a chiunque non l'abbia ancora giocato Sleeping Dogs Definitive Edition, che a 4.49€ è un'esperienza da non perdere. Troviamo anche Wolfenstein II The New Colossus Digital Deluxe Edition a 23.09€, così come molto contenuti per The Sims 4.

Wolfenstein II The New Colossus

Chi cerca indie potrebbe essere interessato al pacchetto Risk of Rain e Risk of Rain 2 a 7.49€. Se preferite solo il secondo gioco, sono 6.24€, mentre il primo sono 2.49€. Come non citare poi Ori and the Will of the Wisps a 9.89€. Chi vuole un po' di azione in 3D può puntare a Remnant From the Ashes Complete Edition a 24.99€.

Come detto, la lista è molto (molto) lunga, quindi vi conviene andare in cerca proprio di quello che state cercando. Diteci, a quali giochi siete interessati e volete recuperare in sconto?