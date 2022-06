Goat Simulator 3 è stato annunciato: il 2 che fine ha fatto?

Durante il Summer Game Fest 2022 abbiamo avuto modo di vedere in azione il trailer di Goat Simulator 3, nuovo gioco di Coffee Stain Studios. Potrebbe però sorgere un dubbio ai giocatori meno informati: che fine ha fatto Goat Simulator 2? La spiegazione è semplice, non è mai esistito.

Coffee Stain Studios non ha mai annunciato o pubblicato Goat Simulator 2. Il team ha pubblicato nel 2014 il primo capitolo della serie, con un trailer in stile parodia dell'iconico Dead Island. Ora, rimanendo fedele alla natura caotica del gioco, il team ha annunciato direttamente il capitolo numero tre, saltando il due. Si tratta solo di una nomenclatura, in linea con lo stile di Goat Simulator 3.

Goat Simulator 3, tra l'altro, è stato annunciato con un trailer che richiama Dead Island 2, ripetendo quindi quanto fatto con il primo capitolo.

Goat Simulator 3

Tutto ciò che conta, per il momento, è sapere che Goat Simulator 3 arriverà su PC tramite Epic Games Store in autunno 2022. In attesa di novità, possiamo vedere il trailer qui.