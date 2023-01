Bungie: un gioco live service non annunciato emerge tra i lavori in corso del team Sony

Con Destiny 2 che continua il suo lungo percorso, Bungie sta comunque già iniziando a pensare ad altri progetti, dei quali uno potrebbe essere un gioco live service non ancora annunciato, a vedere gli annunci di lavoro pubblicati dal team.

Che la casa di Destiny fosse in prima linea all'interno del nuovo corso di Sony improntato ai multiplayer e ai live service era cosa nota, considerando l'esperienza della squadra sull'argomento, ma questa è una delle prime volte in cui un titolo del genere emerge in maniera più chiara dai documenti.

A dire il vero non c'è un riferimento diretto al genere o alla tipologia del gioco, ma in un annuncio che punta alla ricerca di un System Designer troviamo diversi riferimenti a un gioco destinato a "durare a lungo" e incentrato su "progressione, monetizzazione, eventi live e altro", ovvero alcuni degli elementi principali su cui si basa l'esperienza del gioco live service.

D'altra parte, lo stesso Destiny 2, così come il titolo precedente, sono strutturati precisamente come giochi live service, dunque la cosa non stupisce più di tanto. Considerando che Sony sembra avere in cantiere più o meno una dozzina di giochi di questo tipo, è indubbio che Bungie avrà a che fare con questo nuovo trend della compagnia.

D'altronde, proprio lo scorso maggio era emerso che Bungie aiuterà a creare un "Centro dell'Eccellenza per i Live Service" all'interno di Sony PlayStation, dunque non resta che attendere e vedere cosa possa venire fuori.