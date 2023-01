PS5: mese di lancio del modello "gen 2" con lettore rimovibile svelato da Tom Henderson

Tom Henderson ha svelato su Twitter il possibile mese di uscita del nuovo modello di PS5 con lettore rimovibile. Stando alle sue fonti, Sony lancerà la console a settembre 2023 con la produzione che inizierà ad aprile.

Henderson ha aggiunto che questa nuova versione della console non rappresenta il classico modello Slim o Pro che andrà ad affiancare quello standard. Piuttosto si tratta di una sorta di "gen 2" che sostituirà l'attuale modello in commercio, la cui produzione dovrebbe terminare entro quest'anno.

"Per quanto riguarda i rumor su PS5 Pro e Slim, da quello che ho appreso si tratta solo della "gen 2" del modello base di PS5", ha detto Henderson su Twitter. "La produzione del modello regolare di PS5 terminerà alla fine di quest'anno, mentre il nuovo modello entrerà in produzione ad aprile e sarà in vendita a settembre".

"Sony non terminerebbe la produzione della "gen 1" di PS5 se avesse una console in produzione con caratteristiche e prezzo differenti. La nuova PS5 ridurrà i costi di produzione e distribuzione perché possono produrre una sola console, con lettore rimovibile".

Anche @Zuby_Tech, altro insider piuttosto conosciuto nel settore, afferma che un nuovo modello di PS5 entrerà in produzione ad aprile, aggiungendo che lo stesso mese Sony avrebbe in programma un annuncio, probabilmente collegato proprio alla console. A differenza di Henderson, non esclude che potrebbe trattarsi di un modello Pro.

Per quanto Tom Henderson si è dimostrato nel tempo una fonte di informazione affidabile, per il momento prendete tutte le informazioni qui sopra per quello che sono, ovvero delle indiscrezioni senza conferma ufficiale.