PS5: niente modello Pro, Sony potrebbe lanciare direttamente PS6, per Tom Henderson

Secondo il noto insider e giornalista videoludico Tom Henderson un'eventuale PS5 Pro potrebbe non essere così scontata, con Sony che potrebbe persino saltare la mid-gen e lanciare direttamente PS6 quando i tempi saranno maturi.

Dopo aver svelato il possibile mese di uscita del modello "gen 2" di PS5 con lettore rimovibile, Henderson ha spiegato che PS5 standard non è stata ancora sfruttata al 100% e che probabilmente la produzione di massa della console non inizierà prima della fine dell'anno, considerando i ben noti problemi di approvvigionamento di semiconduttori e altri materiali.

Da questo presupposto un modello mid-gen potrebbe non avere senso e infatti Henderson afferma di aver sentito più voci di corridoio su PS6 che su PS5 Pro, segno che Sony potrebbe effettivamente non avere in programma un modello potenziato della sua console ammiraglia.

"Per quanto riguarda se ci sarà una versione Pro di PS5 in questa generazione, non ne sono del tutto sicuro. Non sembra che la versione normale sia stata ancora completamente utilizzata e probabilmente non sarà disponibile in massa fino alla fine dell'anno. Tutto quello che posso dire è che ho sentito parlare più di PS6 che di una PS5 Pro", ha dichiarato Henderson.

Il ragionamento fatto da Henderson non sembrerebbe sbagliato, almeno sulla carta, dato che tra problemi di produzione, aumento dei costi e il gran numero di produzioni cross-gen in programma anche nel 2023, l'attuale generazione stenta ancora a decollare. In uno scenario simile lanciare un modello Pro di PS5, o anche di Xbox Series X, a prezzo maggiore potrebbe quindi rivelarsi controproducente. In ogni caso prendete con le molle le affermazioni di Henderson, in attesa di novità ufficiali da parte di Sony.