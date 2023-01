Hogwarts Legacy: preload disponibile su Xbox Series X|S, ecco le dimensioni

A sorpresa durante la notte è iniziato il preload della versione Xbox Series X|S di Hogwarts Legacy stando alle segnalazioni di alcuni utenti. Ciò ci permette anche di conoscere le dimensioni totali del gioco: 76,67 GB.

Tenete presente che mancano ancora più di due settimane al lancio ufficiale del gioco nei negozi, fissato per il 10 febbraio su PS5 e Xbox Series X|S, con accesso anticipato al 7 febbraio per gli acquirenti della Deluxe Edition fisica o digitala. Di conseguenza Avalanche Software potrebbe pubblicare uno o più aggiornamenti da qui al day-one che potrebbero far lievitare ulteriormente le dimensioni totali di Hogwarts Legacy.

Le segnalazioni in rete per il momento confermano l'inizio del preload solo su Xbox Series X|S, mentre tutto tace sul fronte PS5. Solitamente sulla console di Sony il download anticipato dei file di gioco è disponibile 48 ore prima la data di uscita, quindi forse ci sarà da aspettare almeno fino al 5 febbraio 2023. Nulla da fare invece per i giocatori PC, dato che, come confermato dal supporto ufficiale, al momento non è in programma il preload di Hogwarts Legacy su Steam ed Epic Games Store.

Hogwarts Legacy sarà disponibile anche su PS4 e Xbox One, ma solo dal 4 aprile. Mentre per la versione Nintendo Switch sarà necessario attendere fino al 25 luglio. Giusto ieri abbiamo visto la versione italiana del trailer cinematografico "L'Invito".