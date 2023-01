Hogwarts Legacy: il trailer in italiano "L'Invito" mostra il magico mondo del gioco

Warner Bros. Games e Avalanche Software hanno presentato il trailer cinematografico "L'invito" per Hogwarts Legacy, il gioco action RPG che arriverà il 10 febbraio 2023 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, doppiato in italiano dopo quello che abbiamo visto la settimana scorsa.

Si tratta del trailer cinematografico di Hogwarts Legacy che abbiamo visto mercoledì scorso, ma in questo caso è tutto doppiato in italiano e ci consente anche di apprezzare il lavoro svolto sulla traduzione del gioco, che sembra assolutamente di ottimi livello.

Il video fa immergere il pubblico nel mondo di Hogwarts Legacy, offrendo ai fan una particolare vista panoramica sul mondo di gioco composto dal castello e oltre.

Il trailer segue un gufo che trasporta l'agognato invito sorvolando i tetti del castello e le teste degli studenti nella Sala Grande, offrendo una vista dall'alto di alcune delle ambientazioni iconiche di Hogwarts che i giocatori potranno esplorare. Durante questo volo nel castello, i fan riconosceranno alcuni nomi e volti familiari, come Nick-Quasi-Senza-Testa e la Professoressa Weasley. Il viaggio del gufo mette anche in evidenza alcuni dei pericoli nascosti che i giocatori dovranno affrontare: infatti eviterà per un pelo un'orda di ragni giranti nella Foresta Proibita, una maledizione letale Avada Kedavra lanciata da un mago mascherato e l'alito fiammeggiante di un drago.

Sviluppato da Avalanche Software e pubblicato da Warner Bros. Games sotto l'etichetta Portkey Games, Hogwarts Legacy è il gioco di ruolo d'azione open world ufficiale del Wizarding World, ambientato nel mondo magico di Hogwarts nel 1800. I giocatori iniziano il loro quinto anno di scuola e partono per un viaggio che li porterà a esplorare ambientazioni nuove e familiari, scoprire animali magici, preparare pozioni, imparare incantesimi, sviluppare i propri talenti e rendere unico il proprio personaggio per diventare il mago o la strega dei loro sogni.

La data d'uscita di Hogwarts Legacy è fissata per il 10 febbraio 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, mentre il gioco arriverà su PlayStation 4 e Xbox One il 4 aprile e su Nintendo Switch il 25 luglio.