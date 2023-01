Hogwarts Legacy: il trailer cinematografico ufficiale presenta storia e mondo di gioco

Warner Bros ha pubblicato il trailer cinematografico ufficiale di Hogwarts Legacy, che presenta qualcosa della storia e del mondo di gioco dell'atteso titolo sul Wizarding World ormai in dirittura d'arrivo su PC e console.

Il trailer in questione è composto interamente da spettacolari sequenze registrate in-engine, ovvero utilizzando il motore grafico del gioco ma pre-calcolate, che servono soprattutto a stabilire la giusta atmosfera e mostrare vari scorci del fantastico mondo che i giocatori si troveranno ad esplorare all'interno dell'action adventure ispirato a Harry Potter.

Il tutto ha dunque carattere narrativo, ma soprattutto funziona da teaser per avere un'idea delle avventure con cui avremo a che fare nel gioco.

La data d'uscita di Hogwarts Legacy è fissata per il 10 febbraio 2023, dunque manca ormai poco all'arrivo di questo titolo che si è fatto attendere a lungo da molti appassionati. Nel frattempo, il gioco continua ad essere il più venduto su Amazon USA e Amazon Italia, oltre a conquistare la classifica di Steam nonostante ci si trovi ancora a qualche settimana dal lancio.

In questi giorni, dall'art book ufficiali sono emersi alcuni dettagli interessanti come durata, menù principale e mappa, dai quali abbiamo scoperto che per completare il gioco saranno necessarie circa 35 ore, ma si passa a 75 ore nel caso in cui si voglia scoprire tutto e completarlo al 100%.

Nel trailer in questione vediamo dunque qualcosa delle ambientazioni di Hogwarts Legacy, dei personaggi e delle creature che sarà possibile incontrare al suo interno.