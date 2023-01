Hogwarts Legacy è il gioco PS5 più venduto su Amazon USA e Amazon Italia, vediamo i dati completi

Al momento della scrittura di questa notizia, Hogwarts Legacy è il gioco PS5 più venduto su Amazon USA e Amazon Italia, inoltre è il secondo più venduto su in generale tra i videogiochi. Il risultato è stato raggiunto ben prima dell'uscita del gioco, quindi conta solo i preordini.

Precisamente, al momento, Hogwarts Legacy è il gioco più venduto, nella sua versione Deluxe Edition che costa 10 dollari in più, per quanto riguarda la categoria PS5 su Amazon USA. Se ampliamo alla classifica generica dei giochi, escludendo tutte le carte di ricarica per PSN, Xbox Store, eShop, Roblox e via dicendo, è il secondo gioco più venduto del momento. Ovviamente non consideriamo nemmeno hardware e accessori. Il discorso è legato unicamente ai videogiochi premium.

In Italia la situazione è quasi identica. Se prendiamo in considerazione la classifica unicamente PS5, è il gioco più venduto, sia in versione Deluxe (attualmente esaurita in versione PS5) che in versione Standard. Hogwarts Legacy sta battendo anche FIFA 23 in questo momento. Prendendo la classifica generica dei videogiochi, invece, è il secondo gioco più venduto anche in Italia, dietro solo a Mario Kart 8 Deluxe. A differenza della classifica USA, però, in Italia è in grado di battere anche molte carte di ricarica.

Ripetiamo che questi dati fanno riferimento ai preordini ed è possibile che una parte di questi vengano cancellati prima dell'uscita di Hogwarts Legacy, ma nondimeno dipingono un'immagine chiara: il gioco è molto atteso anche su console. Infatti, già sapevamo che l'entusiasmo del pubblico era alto per la versione PC, visto che su Steam è uno dei più venduti da un paio di settimane. Tra le più recenti informazioni legate a Hogwarts Legacy vi è il fatto che avrà 4 slot per i personaggi, ovvero permetterà di mantenere attive quattro diverse partite, una per ogni casa di Hogwarts.

Se vi interessa vedere qualcosa del gioco senza subire spoiler o grosse anticipazioni, potete ad esempio vedere il Cappello Parlante in un video ufficiale.