Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0: Stagione 2 rimandata internamente, per un datamining

I giocatori di tutto il mondo stanno aspettando la pubblicazione di un nuovo aggiornamento stagionale di Call of Duty, precisamente la stagione 2 di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0. Ora, però, sta circolando un rumor che potrebbe rattristare qualche fan: il grande aggiornamento sarebbe stato rimandato internamente di due settimane.

La data di uscita non è ancora stata annunciata ufficialmente, ma molti davano per scontato che sarebbe arrivata il primo febbraio 2023, ovvero il gioco di scadenza del Battle Pass di Call of Duty. Pare però che vi sia stato un rimando interno e che la nuova data sia il 15 febbraio 2023.

L'informazione proviene, secondo quanto indicato, da un data mining di informazioni interne al gioco, non da un leaker. È stato riportato online da CharlieIntel, su Twitter, come potete vedere qui sotto.

Ripetiamo che non vi è ancora stato alcun annuncio da parte di Activision, di conseguenza questo "rimando" è tutt'altro che ufficiale. Anche ammesso che sia vero, non è strano che un team di sviluppo debba cambiare i piani in corso d'opera ed è positivo che gli sviluppatori non abbiano annunciato informazioni prima di averne la certezza.

In ogni caso, manca poco a febbraio quindi supponiamo che non dovremo attendere troppo a lungo prima di scoprire qualcosa in più sulla Stagione 2 di Call of Duty.

Poco dopo l'arrivo della Stagione 1, in realtà, avevamo già avuto modo di scoprire qualche dettaglio tramite un leaker noto e considerato dai più affidabile - RalphsValve - che aveva condiviso un immagine di una potenziale mappa in arrivo nella Stagione 2 di Call of Duty. Activision ha rimosso tale immagine, spingendo quindi i più a credere che fosse reale. Precisamente, mostrava la mappa Castle, proveniente da Call of Duty World at War. Dovremo attendere per avere conferme in tal senso.

Un aggiornamento potrebbe essere d'aiuto visto che Call of Duty: Warzone 2.0 sta perdendo più giocatori del previsto.