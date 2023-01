Call of Duty: Warzone 2.0 sta perdendo più giocatori del previsto, stando a diverse fonti, tra cui il noto creator CharlieINTEL, da anni specializzato nel seguire e analizzare le vicende relative al franchise di Activision e ritenuto piuttosto affidabile.

Pare che la mappa Resurgence di Call of Duty: Warzone 2.0 arriverà a breve, e tale mossa potrebbe essere letta appunto come una reazione degli sviluppatori a una situazione inaspettata, un'emorragia di utenti che non ci si attendeva in questa misura.

"Abbiamo sentito diverse persone confermare che il numero di giocatori di Call of Duty: Warzone 2.0 è diminuito a un ritmo più alto di quanto previsto", ha scritto CharlieINTEL. "Non è chiaro cosa ciò possa significare e quali cambiamenti verranno effettuati, a questo punto. Speriamo di poter avere degli aggiornamenti a breve!"

I rumor sono stati corroborati dallo YouTuber JGOD, almeno per quanto concerne le statistiche di Steam, che evidenziano un picco di 452.093 utenti a metà novembre e poi un calo che ha portato il battle royale a 121.913 giocatori l'11 gennaio: un crollo di oltre il 73% rispetto al lancio.

Alla luce degli eventi è chiaro che Activision dovrà agire in fretta per porre rimedio alla situazione, il che porterà probabilmente il publisher ad accelerare sul fronte degli aggiornamenti e dei contenuti: staremo a vedere come andranno le cose.

Ulteriori informazioni, come al solito, le trovate nella nostra recensione di Call of Duty: Warzone 2.0.