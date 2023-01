Classifica eShop, Just Dance 2023 Edition supera tutti su Nintendo Switch

Just Dance 2023 Edition ha preso il comando della classifica eShop della scorsa settimana, superando giochi per Nintendo Switch ben più blasonati, come Mario Kart 8 Deluxe, Minecraft, Nintendo Switch Sports e Stardew Valley.

Just Dance 2023 Edition Mario Kart 8 Deluxe Minecraft Nintendo Switch Sports Stardew Valley Pokémon Violetto Hollow Knight Mario Party Superstars Overcooked: Special Edition Pokémon Scarlatto

Nella nostra recensione di Just Dance 2023 abbiamo evidenziato le diverse novità introdotte per questa edizione, l'interfaccia migliorata e una tracklist effettivamente ricca, che avrà di certo destato l'interesse di parecchi utenti.

Passando invece alla classifica relativa ai soli titoli scaricabili, in vetta ritroviamo il solito Stardew Valley, seguito in questo caso da Hollow Knight e da Disney Dreamlight Valley, mentre la top 5 viene completata da Among Us e Celeste.