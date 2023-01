Pokémon: Charizard è il preferito dagli italiani, ecco i più popolari paese per paese

Charizard è il Pokémon preferito dagli italiani, ma come stanno le cose negli altri paesi del mondo? Lo rivela un'interessante infografica realizzata da EnterTheToyZone, che attraverso i risultati di Google ha stabilito quali fossero i personaggi più popolari per ogni singola nazione.

Con Pokémon Scarlatto e Violetto a oltre 10 milioni di copie vendute in tre giorni, è chiaro che il franchise Nintendo gode ancora oggi di ottima salute ed è fra quelli di maggior successo, dunque era curioso capire come ci si rapporta a questi piccoli mostri di zona in zona.

Pokémon, la mappa paese per paese

Come detto, Charizard è il preferito dagli italiani ma anche dagli inglesi, dagli irlandesi e dai cechi, mentre lo scenario in Europa appare piuttosto variegato: in Francia e Lussemburgo vanno pazzi per MewTwo, mentre in Austria, Germania, Svizzera e Olanda il più popolare è Lapras.

In Giappone, forse a sorpresa, è Eevee a detenere lo scettro di Pokémon più amato (e cercato), ma Pikachu non è da meno e risulta vincitore in un gran numero di paesi sparsi. In generale, come si può constatare, i personaggi classici restano quelli di maggior rilevanza internazionale.

Qual è il vostro Pokémon preferito e perché?