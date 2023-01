Call of Duty: Warzone 2.0, la mappa Resurgence arriverà a breve secondo nuove fonti

Secondo quanto riportato da Insider Gaming, due fonti hanno confermato che la chiacchierata mappa Resurgence di Call of Duty Warzone 2.0 sarà disponibile al lancio della Stagione 2 nel 2023, tuttavia la fonte afferma di avere ancora bisogno di ulteriori conferme in merito.

Considerando che non manca molto al lancio della Stagione 2 di Warzone 2.0, le notizie ufficiali su questa ipotetica mappa Resurgence dovrebbero apparire a stretto giro. Potremo quindi confermare o smentire queste informazioni entro poco tempo.

Oltre alle sue fonti anonime, Insider Gaming fa riferimento anche a precedenti fughe di notizie sulla roadmap dei contenuti della Stagione 2 di Call of Duty Modern Warfare 2: secondo tali informazioni, la mappa Castle di Call of Duty World At War dovrebbe arrivare nel gioco. Alcuni fan ritengono che Castle farà parte della mappa Resurgence in Warzone 2.0. La fuga di notizie ha anche rivelato che Ronin tornerà nella serie dopo essere apparso in Call of Duty Modern Warfare nel 2019.

Inoltre, alcuni giocatori hanno già scoperto un'isola lontana da Al Mazrah che può essere individuata quando si entra nella nuova mappa Warzone 2.0 Battle Royale. Alcuni fan ritengono che l'isola remota possa essere un riferimento alla mappa Resurgence, anche se non è ancora stato confermato nulla.

L'attuale timer del Battle Pass indica come giorno di scadenza il 1° febbraio 2023. Possiamo quindi supporre che la Stagione 2 sarà disponibile in tale data, il che significa che le notizie ufficiali sulla nuova stagione dovrebbero essere condivise nel corso di gennaio.

In attesa di novità, il pubblico online sembra essersi divertito grazie alle sventure di un giocatore: uno streamer si è dislocato il ginocchio mentre giocava a Warzone ed è diventato virale.