Resident Evil 4 Remake: Capcom sta ultimando lo sviluppo, non ci saranno rimandi?

Nel corso di un'intervista di fine anno ai produttori di videogiochi pubblicata dalla rivista giapponese Famitsu, Yoshiaki Hirabayashi di Capcom, che funge da produttore per il remake di Resident Evil 4, ha dichiarato che il team sta lavorando duramente per fornire maggiori informazioni sul gioco e che si trova nella "fase finale" dello sviluppo.

Ecco la dichiarazione che è stata inizialmente tradotta - dalla fonte - dal giapponese all'inglese tramite un software di traduzione e poi tradotta da noi in italiano: "Stiamo lavorando duramente per fornirvi maggiori informazioni su Resident Evil 4 in vista della sua uscita il 24 marzo. Il gioco è inoltre nella fase finale per migliorarlo un po'. Vi preghiamo di attendere ancora un po'".

Pare quindi che lo sviluppo proceda bene e che il team debba solo dare gli ultimi ritocchi al videogame. Arrivati a questo punto, non crediamo che vi saranno rimandi, anche se ovviamente non potremo averne la conferma fino a quando Capcom non annuncerà che il gioco è entrato in fase Gold.

"Gold" è il termine usato per la versione del gioco che sarà inserita sui dischi: non significa che il team abbia finito il proprio lavoro, visto che di norma sfrutta il tempo rimanente per creare le patch D1, ma significa che la data di uscita è certa e che le copie saranno distribuite in tempo.

Il remake di Resident Evil 4 uscirà il 24 marzo 2023 su Xbox, PlayStation e PC.