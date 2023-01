One Piece Odyssey, un video di gameplay mostra i primi 20 minuti della campagna

One Piece Odyssey è stato mostrato da IGN con un video di gameplay che rivela i primi 20 minuti della campagna del tie-in prodotto da Bandai Namco, disponibile da ieri nelle versioni PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S.

Come avrete letto nella nostra recensione di One Piece Odyssey, ci troviamo senz'altro di fronte a una delle migliori trasposizioni della celebre opera creata da Eiichiro Oda, destinata probabilmente a riscuotere un grande successo fra i tanti appassionati della serie.

"One Piece Odyssey forse non verrà ricordato tra i migliori JRPG di sempre, ma tra i migliori giochi di One Piece mai fatti indubbiamente sì", ha scritto nell'articolo il nostro Aligi Comandini. Un titolo che "si dimostra dall'inizio alla fine un progetto ricco di amore per la saga di Oda e per i suoi fan."

Le fasi iniziali dell'avventura vedono Monkey D. Rufy e la sua ciurma ritrovarsi naufraghi su di un'isola misteriosa, che scoprono ben presto essere abitata da persone in difficoltà, ma anche da tante insidie e nemici da affrontare, nell'ambito di un sistema di combattimento a turni di grande spessore.

A questa situazione si aggiungono poi le sequenze legate alle "memorie" dei personaggi, che li vedranno combattere nuovamente contro alcuni dei villain più iconici della lunga saga di One Piece.