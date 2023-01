Xbox Game Pass, gennaio 2023: i primi giochi del mese per gli abbonati

Insomma, ci troviamo fuori dalle regole standard del servizio, evidentemente, e la vicinanza ormai con l'annuncio evento Xbox Developer_Direct potrebbe spiegare queste lacune comunicative con possibili novità da svelare in tale sede. In ogni caso, andiamo ormai verso la seconda metà del mese, dunque potrebbe avere poco senso, a questo punto, parlare di prima e seconda mandata di giochi, visto che saranno quasi tutti concentrati verso la fine del mese e posti a breve distanza l'uno dall'altro. Alcuni titoli sono comunque stati pubblicati in sordina già da qualche giorno, e li mettiamo insieme a quelli (a dire il vero già noti) inseriti nel primo annuncio ufficiale per comporre una panoramica sui primi giochi del mese di gennaio 2023 su Xbox Game Pass , mentre ricordiamo anche quelli che lasceranno il catalogo dal 15 gennaio 2023 .

Un fine 2022/inizio 2023 veramente strano questo di Xbox Game Pass che, contrariamente a quanto accade di solito non ha ricevuto aggiornamenti regolari né comunicazioni precise da parte di Microsoft, ormai da quasi un mese a questa parte. La casa di Redmond aveva comunicato specificamente che non avrebbe proceduto con una seconda mandata di giochi a dicembre 2022, a differenza del solito, rimandando tutto alle novità di inizio anno, ma siamo ormai a metà mese e abbiamo avuto comunque poche comunicazioni al riguardo, con l'unico annuncio ufficiale che riguarda direttamente l'arrivo di alcuni giochi nella seconda metà di gennaio.

Il primo gioco dell'anno è arrivato senza grande clamore, scoperto praticamente per caso dagli utenti e poi confermato attraverso un breve tweet dall'account ufficiale di Xbox Game Pass. Si tratta di Stranded Deep , gioco che meriterebbe invece sicuramente più spazio e attenzione, essendo un buon survival puro, di quelli che ci pongono alle prese con la natura selvaggia, con tanto di naufragio come punto di partenza. Il protagonista del gioco è sopravvissuto a uno schianto aereo e ha trovato rifugio in un'isoletta sperduta nell'Oceano Pacifico: su questa dovrà di fatto sopravvivere, cercando di sfruttare al meglio le risorse messe a disposizione in un mondo generato in maniera procedurale. Seguendo l'impostazione classica, si tratta di combattere fame, sete e minacce assortite fornite anche dalla ricca fauna che popola l'ambiente tra mare e terra, il tutto con un ciclo giorno/notte dinamico e scenari che vengono costruiti ogni volta diversi a seconda della partita portata avanti. Stranted Deep offre una notevole libertà di approccio e la possibilità di esplorare anche isole diverse costruendo delle barche, camminando attraverso i vari biomi e nuotando nell'oceano, il tutto in prima persona.

Dopo essere stato messo a disposizione una prima volta nel 2021, Mortal Shell è tornato all'interno del catalogo Xbox e PC Game Pass per una seconda mandata, in questo caso nella versione "next gen" Enhanced Edition. D'altra parte, c'è sempre spazio per un action RPG in stile soulslike, tipologia di gioco che continua a riscuotere grande successo. Mortal Shell rappresenta uno degli esempi più convincenti in questo sotto-genere tra le produzioni di dimensioni non enormi, ovviamente al di là della serie From Software vera e propria. Sviluppo da Cold Symetry, il gioco è uscito nell'agosto del 2020 e da allora ha attirato una notevole attenzione, guadagnandosi fama e rispetto presso il pubblico di appassionati di Dark Souls e simili. Elemento principale del gameplay di Mortal Shell è il sistema che prevede un cambio netto di stile di gioco e caratteristiche del personaggio attraverso gli "Shell", che danno anche il nome al tutto, mentre per il resto la struttura generale da action RPG in terza persona, la dinamica dotata di un alto livello di sfida, l'importanza dei combattimenti e le atmosfere generali riprendono chiaramente il canone classico.

Veniamo a una delle uscite di maggior rilievo di questo mese con Persona 3 Portable , che tecnicamente fa parte della seconda metà di gennaio 2023, in questa strana organizzazione del mese su Game Pass. Atlus ha finalmente deciso di proporre la propria celebre serie di JRPG anche su altre piattaforme, e dopo l'arrivo di Persona 5 Royal accogliamo con piacere anche questi altri capitoli recuperati con un'interessante opera di rimasterizzazione. Persona 3 Portable , in questo caso, è una versione migliorata dell'originale uscito 12 anni fa su PSP e che a sua volta era già un'edizione arricchita ed espansa di quella uscita anni prima su PS2. La storia è una di quelle rimaste maggiormente impresse nell'universo di Persona, e ci vede andare alla scoperta del mistero dell'Ora Buia, che si annida tra il giorno e la notte al di fuori delle normali 24 ore. Anche in questo caso ci troviamo a vivere tra realtà e dimensione alternativa, tra la normale identità da studenti e quella della Persona, che combatte le Ombre e cerca di salvare il mondo dall'oscurità. Insomma, un'altra dose di narrazione avvolgente e surreale da parte di Atlus, con questo recupero di un capitolo storico per la serie, ora finalmente in edizione "next gen".

Persona 4: Golden – Console, PC e Cloud, 19 gennaio

Altro insperato recupero dai successi del passato di Atlus, Persona 4: Golden non solo ritorna sulle scene ma arriva anche per la prima volta su piattaforme insospettabili, compresa soprattutto Xbox direttamente sul Game Pass, con tanto di update "next gen" per Series X|S. La versione Golden è di per sé già un remake dell'originale Persona 4, che è uscito originariamente quasi 15 anni fa su PS2, cosa che lo rende ancora perfettamente godibile, essendo di fatto passato attraverso due adattamenti per hardware moderni.

Anche questo capitolo riprende tematiche tipiche della serie, come le doppie personalità e le dimensioni parallele all'interno di una generale storia di crescita e maturazione, ma con risvolti anche particolarmente inquietanti, partendo come una sorta di vero e proprio thriller. Ritrovatosi spedito nella cittadina rurale di Inaba dopo la partenza all'estero dei genitori, il protagonista sembra destinato a una vita tranquilla, ma la serenità del luogo viene sconvolta da misteriosi omicidi e dalle strane voci su un "Midnight Channel" trasmesso in segreto dalle TV spente nelle notti di pioggia, il quale sembra celare un segreto ancora più inquietante. Insomma, un'altra bella dose di stranezze ci aspetta in Persona 4 Golden.