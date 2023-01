Hogwarts Legacy: durata, menù principale e mappa trapelano dall'art book ufficiale

L'art book ufficiale di Hogwarts Legacy è già nelle mani di qualcuno, il quale evidentemente ha fatto trapelare alcune immagini del libro e di conseguenza ha svelato caratteristiche del gioco come menù principale, mappa, durata e personaggi.

Si tratta di dettagli marginali ma che risultano comunque interessanti, considerando la grande aspettativa che caratterizza Hogwarts Legacy, proprio recentemente confermatosi il gioco PS5 più venduto su Amazon USA e Amazon Italia, oltre ad essere primo nella classifica Steam.



Le foto scattate alle pagine dell'art book arrivano dall'account Twitter Bigby ed è possibile che vengano rimosse nelle prossime ore, dunque intanto potete vederle qui sopra ma potrebbero sparire in breve tempo. In ogni caso, si tratta di qualche dettagli che risulta interessante per chi cerca informazioni su questo attesissimo titolo, che finora ha fatto un buon lavoro a proteggersi dai leak.

Tra le varie cose possiamo dare un'occhiata a quello che sembra il menù principale con il protagonista posto al centro e le sue varie caratteristiche, equip e oggetti in evidenza, possiamo poi vedere quella che sembra essere la mappa del gioco, almeno per quanto riguarda una parte di questa, oltre a varie illustrazioni che mostrano scorci inediti.

Tra questi, si segnala il look in stile natalizio per Hogwarts e Hogsmeade, che assumeranno dunque aspetti diversi a seconda delle stagioni e in corrispondenza di particolari eventi e celebrazioni. Non solo, dal libro emergono anche informazioni sulla durata di Hogwarts Legacy, che sembra attestarsi sulle 35 ore per il completamento normale e 75 ore per completare il gioco al 100%.

Sempre dalla medesima fonte emergono informazioni su una grande quantità di missioni secondarie, sui puzzle di Merlino e sul fatto che il Quidditch fosse stato in effetti previsto nel gioco inizialmente, per poi essere rimosso.