Genshin Impact: il cosplay di Nilou di Shirogane-sama è davvero incantevole

Dal solito Genshin Impact arriva anche il nuovo cosplay di Nilou da parte di Shirogane-sama, ormai molto esperta nell'interpretazione dei numerosi personaggi tratti dal folto cast del gioco MiHoYo in questione.

Nilou è peraltro un personaggio particolarmente affascinante: si tratta di una danzatrice dello Zubayr Theater, inserita lo scorso ottobre all'interno del roster di combattenti e diventata subito una delle preferite da buona parte del pubblico dell'action RPG.

I motivi sono svariati, ma anche il suo aspetto avrà sicuramente fatto la sua parte e in questo cosplay viene riprodotto veramente alla perfezione. Shirogane-sama è ormai una delle massime esponenti dell'arte in questione, dunque non stupisce che anche questa interpretazione sia venuta fuori a meraviglia.

In particolare, vediamo Nilou riprodotta in un paio di pose con il suo costume tipico, decisamente fedele all'originale nonostante la notevole complessità che lo caratterizza. Il personaggio è del tipo Hydro e, da brava danzatrice, utilizza proprio questa arte come elemento di attacco e difesa nel suo stile di combattimento.

Vediamo dunque una Nilou in carne e ossa riprodotta da Shirogane-sama nelle foto riportate qui sotto dall'account Instagram della modella in questione.

