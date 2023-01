Offerte eBay: Notebook Gaming Victus HP 16-E0033NL in sconto con il coupon di gennaio 2023

Tramite eBay Italia, potete acquistare un Notebook Gaming Victus HP 16-E0033NL. Lo sconto segnalato è di 82.99€ usando il coupon CASA23. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Il codice sconto CASA23 è valido dal 23 gennaio al 19 febbraio 2023, precisamente fino alle 23:59. Lo sconto è del 10%, come detto, ma può essere applicato solo una spesa minima di 20€. Il codice può essere usato tre volte per ogni utente e a ogni utilizzo può applicare uno sconto di non oltre 100€. In totale, quindi, ogni account può ottenere un massimo di 300€ di sconto divisi su tre acquisti.

Il venditore è eshopping.srl, con il 99.3% di feedback positivo e categorizzato come servizio eBay Premium per affidabilità e rapidità di spedizione. Il pagamento è possibile tramite PayPal, Visa, Mastercard, G Pay e American Express. La spedizione è gratuita e avviene in due giorni. Ci sono poche unità disponibili al momento della scrittura quindi se siete interessati conviene non attendere troppo.

Il Notebook Gaming Victus HP 16-E0033NL monta un AMD Ryzen 5600H, 16 GB di RAM, un SSD da 512 GB e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050. Lo schermo da 16.1 pollici è in FULL HD. Il sistema operativo utilizzato è Windows 11 Home.

