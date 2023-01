Developer_Direct: durata dell'evento Xbox forse svelata in anticipo

Il profilo Twitter PlayStation Game Size ha svelato la possibile durata in minuti del Developer_Direct, l'evento Xbox programmato da Microsoft per domani sera: 44 minuti e un secondo.

Prendete con le pinze questo dato, probabilmente estrapolato da YouTube, in quanto potrebbe includere un eventuale countdown pre-diretta. Se così fosse dunque lo showcase vero e proprio potrebbe essere più corto dei 44 minuti preventivati.

Successe una cosa simile per il Resident Evil Showcase dello scorso 21 ottobre, una trasmissione durata 27 minuti, molto meno dei 57 minuti preventivati inizialmente, proprio perché il video precaricato da Capcom includeva un lunghissimo countdown di mezz'ora.

Detto questo, Microsoft ha confermato che durante Developer_Direct di Xbox presenterà novità (e si spera le date di uscita) di giochi first-party di grande spessore, come Forza Motorsport, Redfall, Minecraft Legends e nuovi contenuti per The Elder Scrolls Online.

Partendo da questo presupposto, una durata di 44 minuti ci sembra tutto sommato più che adeguata, specialmente se durante l'evento ci sarà spazio per Atomic Heart, Wo Long: Fallen Dynasty e annunci relativi al Game Pass, come suggerito dai rumor dei giorni scorsi.

Vi ricordiamo che il Developer_Direct di Xbox andrà in onda domani sera, 25 gennaio 2023, a partire dalle 21:00 italiane. Siete tutti invitati a seguire l'evento in compagnia della redazione di Multiplayer.it sul nostro canale Twitch.